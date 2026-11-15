प्यार समझ पाई 'उपदेश' रहा लाजवाब।।

एक तो ख्वाब दूसरी मैं आदत से बेताब।

प्यार समझ पाई 'उपदेश' रहा लाजवाब।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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37 मिनट पहले