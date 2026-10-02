प्यार की अहमियत

रिश्तों में प्यार की अहमियत 'उपदेश' मुझसे पूछो।

तेरी आवाज से घर खुश और मुस्कान से मेरा दिल।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले