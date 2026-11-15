प्यार की आस सुबकती है उम्मीद के खातिर

काँच के ख्वाब सँभालने में रात गई 'उपदेश'।

प्यार की आस सुबकती है उम्मीद के खातिर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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24 मिनट पहले