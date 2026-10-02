प्रेम नही लगता

नफरत नही है मगर रिश्ता स्वस्थ नही लगता।

बीमारी बेहद बढ़ गई 'उपदेश' प्रेम नही लगता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले