प्रेम में पड़कर

बहुत लिख लिए 'उपदेश' ज़माने के तैरते किस्से।

प्रेम में पड़ कर केवल दुख दर्द आए हमारे हिस्से।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले