खुशकिस्मती से सोच आ जाता।
दिमाग तक लबालब भर जाता।।
तेरे चेहरे पर उँगलियाँ लगाते ही।
अगाध बोध आने पर सिहर जाता।।
तुम्हीं पहले दर्जे की अमानत मेरी।
मैं जिसके आँचल में सँवर जाता।।
तुम्हारी बाते ईश्वरीय संदेश जैसी।
आज भी प्रार्थनाओ में सुना जाता।।
तुम्हारे स्पर्श से एक सभ्यता जन्मी।
वही अनुकरण 'उपदेश' किए जाता।।
पेशानी चूमने वाली कोई दुसरी नही।
बेशकीमती यादो का उफान आता।।
- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X