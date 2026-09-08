मुझ को ब्लॉक कर दिया

कितनी तहजीब से मुझ को ब्लॉक कर दिया।

दूर रखने का 'उपदेश' एक नायाब तोफा दिया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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50 मिनट पहले