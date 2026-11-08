मोहब्बत पर असर

एतबार कर कर के थक चुका बेअसर हो गया डर।

घिसे-पिटे इरादों से 'उपदेश' नही मोहब्बत पर असर।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले