मोहब्बत में दूरी

मोहब्बत में दूरी अगर आँखों को नम करती।

तरीका खोजों 'उपदेश' अगर तबियत मचलती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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21 minutes ago