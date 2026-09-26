मोहब्बत खोने का डर

अंदर झाँककर 'उपदेश' देखने से डर लगता।

मोहब्बत पाने से ज्यादा खोने का डर लगता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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45 मिनट पहले