मोहब्बत करने वाला

पलट कर आ गए कुछ एक रिश्ते फिर 'उपदेश'।

मोहब्बत करने वाला पलटने में थोड़ी देर करता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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3 घंटे पहले