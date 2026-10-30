दिल को अगर समझ आता मोहब्बत का हसर।

दिल को अगर समझ आता मोहब्बत का हसर।

इतना दर्द सहकर 'उपदेश' करता नही इंतजार।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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46 मिनट पहले