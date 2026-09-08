मोहब्बत बेराह लग रही

सब्र तो कर लेंगे मोहब्बत बेराह लग रही।

तन्हा याद भी 'उपदेश' आशिक लग रही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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49 मिनट पहले