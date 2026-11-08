मिट्टी का कर्ज चुका कर मिट्टी को इज़्ज़त दीजिए।

{"_id":"6af008b1a8c6aa710e07c262","slug":"updesh-kumar-mitti-ka-karj-2026-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u093e \u0915\u0930\u094d\u091c \u091a\u0941\u0915\u093e \u0915\u0930 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u094b \u0907\u091c\u093c\u094d\u091c\u093c\u0924 \u0926\u0940\u091c\u093f\u090f\u0964","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}