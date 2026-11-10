मिलन की घड़ी में 'उपदेश' चुभती है बहुत।

अपनी कलाई की घड़ी उतार कर रख देना,

मिलन की घड़ी में 'उपदेश' चुभती है बहुत।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले