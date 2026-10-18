दूसरे जो भी कहें 'उपदेश' मुस्करा कर सुन लेता।।

कोई मेरा मशविरा माने क्यों इस लिए छोड़ देता।

दूसरे जो भी कहें 'उपदेश' मुस्करा कर सुन लेता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश"



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57 मिनट पहले