मतलब का पेच

रिश्ता मतलब का 'उपदेश' थोड़ा कम चलता।

ज़रूरत पड़ी तो छोटी-छोटी बात पर बदलता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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3 घंटे पहले