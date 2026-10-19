मत भ्रमित

सूक्ष्म दर्शी दृष्टि से आकलन करना कठिन।

मत भ्रमित 'उपदेश' उनकी है नही पहचान।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले