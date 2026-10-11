मंजर हसीन जरूर

उस वक्त का मंजर हसीन जरूर रहा होगा।

खौफ़ सताता रहा 'उपदेश' करके कर काले।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले