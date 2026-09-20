मन नही लगता

गहरे रिश्तों में रूठना मनाना चलता रहता।

एक दूसरे के बिना 'उपदेश' मन नही लगता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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22 मिनट पहले