मन में चल रहे तूफ़ान को

आसान नहीं रोक पाना

मन में चल रहे तूफ़ान को।



अशांत हो जाओगे 'उपदेश'

देख न पाओगे मुस्कान को।।

- उपदेश कुमार शाक्यवार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले