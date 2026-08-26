मैं साथ तेरे दिल की तह में 'उपदेश

ठोकर खाकर चल पड़ी कश्ती रुकी थी।

दुविधा दिल की उड़ गई मैं न थकी थी।।



तकलीफों का फैलाव अँधेरों के पीछे।

उजालों की बेकरारी अभी न थकी थी।।



सूरज की उगती किरणो से गर्मी लेकर।

परिन्दों की उड़ान कभी न थकी थी।।



दिखावे के रिश्ते में मोहब्बत छिपाई।

हकीकत की आँधी अभी न थकी थी।।



ये तन्हा सफर और यादो का लश्कर।

मिलने मिलाने में कभी न थकी थी।।



मैं साथ तेरे दिल की तह में 'उपदेश'।

कहते जिन्दगी धड़कती न थकी थी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago