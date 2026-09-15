मददगार इंसान

दर्द इंसान को 'उपदेश' निर्दयी नही बनाता।

मरहम बन कर उसी का हमदर्द बन जाता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले