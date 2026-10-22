लोग नकाब में

लोग नकाब में अन्दर कुछ और बाहर कुछ और।

मिल जाए कोई 'उपदेश' जैसा वह किरदार होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

4 घंटे पहले