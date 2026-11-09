लोग क्या कहेंगे 'उपदेश' सुनते-सुनते मन घुन गया।।

सच में अपने भीतर की आवाज सुनाई देती मग़र।

लोग क्या कहेंगे 'उपदेश' सुनते-सुनते मन घुन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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48 मिनट पहले