समझदार समझ रहे लोग मगर खुद जानते।

समझदार समझ रहे लोग मगर खुद जानते।

कितने समझौते हम ने किए 'उपदेश' जानते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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36 minutes ago