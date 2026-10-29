कितने अच्छे लगते थे झूठ तेरे

कितने अच्छे लगते थे झूठ तेरे।

सम्भावनाएं जगाई थी मन में मेरे।।



तरीके बदल कर बहुमत जुटाया।

तुम्हारी लहर लगती थी मन में मेरे।।



ऐ-आई ने हर झूठ से पर्दा उठाया।

उससे तस्वीर बनने लगी मन में मेरे।।



डर की दीवारे चारो तरफ फैला दी।

उसी से दरारे पड़ने लगी मन में मेरे।।



जाने कैसे जेन-जी का भूचाल आया।

डर धूमिल हुआ 'उपदेश' मन में मेरे।।



संस्थागत दबाव दिख रहा हर तरफ।

नई आशाएं जन्म ले रही मन में मेरे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले