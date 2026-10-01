किस दौर में आ गए

किस दौर में आ गए कभी सोचा नही था।

पहले तेरा व्यवहार 'उपदेश' ऐसा नही था।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago