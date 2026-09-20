कीमत कम नही होती

मोहब्बत में कदर हो या न हो,

अहमियत कम नही होती।

रिश्ता खास बना रहता 'उपदेश',

कीमत भी कम नही होती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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46 मिनट पहले