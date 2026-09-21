ख्वाब टूटेगा

ख्वाब टूटेगा मेरा भी और उसका भी 'उपदेश'।

अजनबी बनाने की सोच भी हद से गुजर रही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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57 मिनट पहले