ख्वाब निराले

इज़हार जरूरी है अगर कोई पसंदीदा मिले।

चाहतों का वज़ूद 'उपदेश' ख्वाब हर निराले।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले