खुद को तन्हा कर लिया

मुझको ब्लॉक कर खुद को तन्हा कर लिया।

हमने दिया 'उपदेश' हमने तुम्हारा क्या लिया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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58 मिनट पहले