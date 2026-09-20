खामोशी का पल

एक समय के बाद 'उपदेश' संघर्ष थक जाता।

ठहराव को जैसे चुनते खामोशी का पल आता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले