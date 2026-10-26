खाली जेब

खाली जेब है मगर मुस्कुराना धर्म बन गया।

ससुराल में 'उपदेश' ताना बेहिसाब मिलता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago