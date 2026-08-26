दर्द किसको 'उपदेश' कौन पी रहा

हर इंसान कितने वहम में जी रहा।

दर्द किसको 'उपदेश' कौन पी रहा।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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54 मिनट पहले