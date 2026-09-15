कई बार हो चुका

कई बार हो चुका बोलना छोड़ देने से क्या मिला।

बेवजह दर्द लिया और दिया 'उपदेश' क्या मिला।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले