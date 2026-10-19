जीवन का संघर्ष

जीवन का संघर्ष उनका कम होते दिखता नही।

ज्ञान के चक्षु 'उपदेश' अभी तक भी खुले नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले