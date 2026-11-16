जिन्दगी से उम्मीद 'उपदेश' नही लगाई हमने।।

अब टूटने का डर कैसा जीना सीख लिया।

जिन्दगी से उम्मीद 'उपदेश' नही लगाई हमने।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले