जीवन में संघर्ष

दिल और दिमाग 'उपदेश' अपनी-अपनी जगह।

एक जीना चाहता तो दूसरा सम्हलने की वज़ह।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले