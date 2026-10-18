जीवन में दिक्कत

जीवन में दिक्कत किस तरह की कमी लाई।

रिश्ते में 'उपदेश' हर एक पहलू देखे भाले थे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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55 minutes ago