जवानी में उछल-कूद

जवानी में उछल-कूद 'उपदेश'

हर तरह से लाजिमी होती।



उम्र ढ़लने पर पति-पत्नी

एक दूसरे की जरूरत होती।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले