मिजाज खुद-ब-खुद बदल गया बिना तबियत के।

ज़ख्म भर रहे थे 'उपदेश' पुरानी मोहब्बत के।

दवाई बनकर आ गए फिर सामने किस्मत के।।



नही मिलने की सोच यों सोच बनकर रह गई।

उनकी खिदमत में दिन आ गए आवभगत के।।



प्यार समझता है उनका दिल सुकून नजर को।

मकसद एक रहा सवाल घुल गए इजाज़त के।।



वक्त किस तरह बदला उन्हें दिल छोड़ न पाया।

मिजाज खुद-ब-खुद बदल गया बिना तबियत के।।



बातों का सिलसिला फिर से जारी हो गया मेरा।

जो मलाल थे वो बह गए खुराफाती बेइज्जत के।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले