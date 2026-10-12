जज्बातों की कीमत

जज्बातों की कीमत टूटे दिल समझेंगे नही।

भूख जिंदा मगर 'उपदेश' अब खरीदेंगे नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले