इश्क का अंदाज निराला

कोई दिल में रहे 'उपदेश' और जिक्र ना करे।

इश्क का अंदाज निराला लगे और कुछ नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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43 मिनट पहले