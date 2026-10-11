इशारे नही करती

लोगों से बचते बचाते 'उपदेश' सफर कर रही।

मौका मिलने पर भी खुद से इशारे नही करती।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले