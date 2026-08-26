इल्ज़ाम न लगाओ

तुम इल्ज़ाम न लगाओ कि स्वाद बदल गया।

बेशक शहर तुमने बदला 'उपदेश' छला गया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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53 मिनट पहले