इज़्ज़त प्यारी

मोहब्बत से अनजान नही मगर इज़्ज़त प्यारी।

इतना तो सीख गई थी 'उपदेश' से करके यारी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले