हराम का नही

केवल हक का लेना 'उपदेश' हराम का नही।

किसी का छीन कर खुद का घर भरना नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago