उसके मुताबिक दिखता घटता-बढ़ता उन पर असर

कुछ हिसाब-किताब कर के रखा उन्होंने 'उपदेश'।

उसके मुताबिक दिखता घटता-बढ़ता उन पर असर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले