हिम्मत दर्द सहने की बढ़ाई

उनका फैसला उन्हीं पर भारी मगर क्या करे।

हिम्मत दर्द सहने की बढ़ाई 'उपदेश' क्या करे।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले